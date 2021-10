DALS 2021 – Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme – Prince (I wanna be your lover)

Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme ne sont pas passés loin de la « correctionnelle » la semaine dernière. Installés dans le Hot Seat, ils ont dû jouer leur place au cours du face à face à face. Sauvés par le public (le score était très serré entre Vaimalama Chaves et Moussa Niang et JB Maunier), ils reviennent en quatrième semaine, plus motivés que jamais. Ce soir, ils vont présenter un Chacha sur un titre de Prince « I wanna be your lover ». Une danse latine, festive qui doit permettre à Jean-Baptiste Maunier de dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.