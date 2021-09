DALS 2021 - Lââm éliminée : "J'ai paniqué ! J'ai tout foiré"

Le jury en a décidé ainsi. la chanteuse Lââm et son danseur Maxime Dereymez ont été éliminés vendredi 17 septembre 2021, lors de la première soirée de Danse avec les Stars. Une élimination justifiée puique notre chanteuse a paniqué et a oublié sa chorégraphie. Lââm est déçue, forcément ! Mais heureuse de cette nouvelle expérience. Découvrez son interview exclusive. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.