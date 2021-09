DALS 2021 - Lââm et Maxime Dereymez - Une nounou d’enfer

Lââm et Maxime Dereymez foulent, à leur tour, le parquet de « Danse avec les Stars ». Ensemble ils se sont préparés toute la semaine pour présenter leur première danse, un Quickstep sur la musique du générique « d’Une Nounou d’enfer ». Lââm, la chanteuse populaire aux 4 millions de disques vendus est accompagnée d’un danseur plus qu’expérimenté puisque Maxime Dereymez, est le vainqueur de la deuxième saison de Danse avec les Stars avec Shy’m. Réussiront-ils l’exploit de se qualifier d’office ou passeront-ils par la terrible épreuve du face à face ? Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.