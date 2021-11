Lors du prochain prime, Aurélie Pons et Adrien Caby vont danser un contemporain . Un danse très physique qui demande de la force, de l'énergie et une certaine idée de l'abandon. Il va falloir aller puiser au plus profond de soi. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.