DALS 2021 - Les backstages : "Des paillettes dans ma vie !! "

En savoir plus sur Chris Marques

On aime être des petites souris qui s'imiscent dans les coulisses de Danse avec les Stars et découvrir les petits secrets de fabrication de notre émission préférée.Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.