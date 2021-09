DALS 2021 - Lola Dubini éliminée : "Il est tombé sur le petit boulet de la saison..."

Le jury en a décidé ainsi. la comédienne et youtubeuse Lola Dubini et son danseur Joël Luzolo ont été éliminés vendredi 24 septembre 2021, lors de la deuxième soirée de Danse avec les Stars. Une élimination justifiée puique Lola a oublié, comme Lââm, la semaine dernière, une partie de sa chorégraphie. Lola Dubini, très émue, s'exprime en exclu sur MYTF1. Découvrez son interview exclusive. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.