DALS 2021 - Lola Dubini et Joël Luzolo – K-Maro (Femme like U)

Lola Dubini fait partie de l’aventure Danse avec les Stars pour cette nouvelle saison. Vous avez pu la remarquer dans la série « Olivia » sur TF1, il y a quelques mois. Mais Lola Dubini possède plusieurs cordes à son arc. Elle est également chanteuse, humoriste et youtubeuse. Pour cette saison, Lola fait équipe avec un tout nouveau danseur de la famille DALS : Joël Luzolo, spécialiste de danse contemporaine et de danse de salon. Ensemble, pour leur première danse, ils foulent le parquet de Danse avec les Stars sur un titre de K-Maro : « Femme like U». Leur danse : un chacha endiablé. Découvrez leur prestation... Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.