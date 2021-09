DALS 2021 - Lucie Lucas et Anthony Colette - Brigitte (Allumez le feu)

Lucie Lucas et Anthony Colette ouvrent le bal de cette nouvelle saison de « Danse avec les Stars » sur un tango Argentin. La chanson : « Allumez le feu », le titre de Johnny Hallyday version sensuelle de BRIGITTE. Lucie Lucas, la comédienne qui tient le rôle principal de la série "Clem" depuis 2009, fait partie du casting de la nouvelle saison de Danse avec les Stars. A ses côtés, Anthony Colette, danseur, chorégraphe, mais aussi entrepreneur, chanteur et comédien (Il est Hadrien, le fils d’Alma dans la série quotidienne Demain Nous Appartient). Ensemble, ils ont l’honneur mais aussi l’énorme challenge de débuter cette nouvelle saison de « Danse avec Les Stars ». Lucie Lucas et Anthony Colette vont-ils réussir leur entrée ? Obtiendront-ils directement leur place pour les directs grâce au tout nouveau buzzer ou devront-ils jouer leur place au face à face… La compétition ne fait que commencer. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.