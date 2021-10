DALS 2021 - Lucie Lucas et Anthony Colette – Camila Cabello (Don't go yet)

La semaine dernière, le retour du buzzer rouge a complètement déstabilisé Lucie Lucas et pour cause. Sa rumba lui a valu un buzz rouge de Denitsa Ikonoma et un autre de François Alu, l'envoyant directement en face à face. Mais la comédienne a eu l'heureuse surprise de se voir sauvée par les juges. Elle compte bien leur prouver qu'ils ont eu raison de lui laisser une seconde chance. Il est temps pour elle de danser sur le parquet du studio 217 ! Sur une salsa, Lucie Lucas et son partenaire Anthony Colette. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !