DALS 2021 - Lucie Lucas et Anthony Colette – Camille Lellouche et Grand Corps Malade (Mais je t’aime)

S’il y a bien une danse que Lucie Lucas redoute, c’est bien la Valse. Pas de chance ! Elle va devoir s’y coller. Et ce dès son deuxième prime. Pour cette première émission en direct, Lucie Lucas et Anthony Colette vont présenter une valse (Oui, avec les robes à volants que Lucie Lucas affectionne particulièrement) sur un titre du duo Camille Lellouche et Grand Corps Malade : « Mais je t’aime ». Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.