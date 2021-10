DALS 2021 - Lucie Lucas et Anthony Colette – Dua Lipa & Angèle (Fever)

Lucie Lucas et Anthony Colette affrontent ce soir des adversaires de taille en duel, Tayc et Fauve Hautot. Lucie Lucas se dévoile complétement pour sa nouvelle chorégraphie, une Samba sur le titre « Fever » de Dua Lipa et Angèle. Un petit coup de pouce grâce à ce style de danse qui lui correspond beaucoup plus. Est-ce que la Samba lui portera chance ? Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.