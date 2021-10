DALS 2021 - Lucie Lucas et Anthony Colette – Hatik (La meilleure)

La semaine dernière, en duel face à Tayc et Fauve Hautot, Lucie Lucas et Anthony Colette n’ont pas démérité, mais ils se sont inclinés. Ils ont gagné leur place pour le prime 5 uniquement grâce aux votes des juges. Cette semaine, notre couple a redoublé d’efforts et de travail pour présenter une Rumba, véritable ode à l’amour sur un titre de Hatik : « La meilleure ». Et la meilleure, on n’en doute pas un instant s’appelle Lucie Lucas. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 15 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.