DALS 2021 - Michou est éliminé en finale face à Bilal et Tayc

Tayc, Michou et Bilal Hassani ont tous les trois inauguré cette soirée de finale en beauté. Chacun leur tour, ils ont dansé un Freestyle aux côtés de leurs partenaires pour convaincre les juges de les emmener à l'ultime étape de la finale. Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier ont ensuite donné leurs notes afin d'établir leur classement. Qui est le troisième et dernier ? Qui est éliminé à la troisième place du podium ? Réponse en images. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 26 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1.