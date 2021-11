DALS 2021 - Michou et Bilal Hassani – Daft Punk (Around the world)

Ce soir, pour la toute première fois, les couples dansent ensemble pour obtenir une note qui viendra s'ajouter à celle obtenu lors de leur première danse. Place à l'équipe Michou et Bilal Hassani qui dansent aux côtés de leurs partenaires Elsa Bois et Jordan Mouillerac. Au programme de cette danse en équipe : un charleston sur le tube des Daft Punk, "Around the world". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 5 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !