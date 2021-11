DALS 2021 - Michou et Elsa Bois – Bigflo & Oli (Promesses)

Les progrès de Michou sont visibles de semaine en semaine. Et pourtant, il finit très souvent en face à face. Avec ce Tango Argentin sur le titre de Bigflo & Oli, Michou compte bien montrer aux juges et au public qu'il mérite toujours sa place dans l'aventure. Ce soir, le public donne ensuite sa note. Sera-t-il plus généreux que les juges ? Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 29 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !