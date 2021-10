DALS 2021 - Michou et Elsa Bois – BTS (Dynamite)

Si certains de nos couples ne tremblent pas beaucoup à l’annonce de ce nouveau Buzz inversé. Il y en a d’autres qui s’en inquiètent. Tous les couples du milieu et bas du classement vont être bien attentifs. C’est certainement le cas de Michou et Elsa Bois. Un couple de bosseurs mais qui commet chaque vendredi des petites erreurs qui pourraient leur être, un jour, fatal. Ce soir, ils présentent un Chacha sur le titre des Stars de la K Pop, BTS : « Dynamite ». Michou et Elsa Bois réussiront-il à séduire les juges ? Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 15 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.