DALS 2021 - Michou et Elsa Bois – Justin Bieber & Kid Laroi (Stay)

Lors du dernier prime, Michou et Elsa Bois se sont mis la pression...Trop de pression. Cette semaine, l’objectif est d’apprendre à appréhender et gérer le stress. Pour les aider, une chorégraphie pleine de Pep’s : un Jive, sur un titre de Justin Bieber et Kid Laroi. De quoi leur donner l’énergie nécessaire pour déplacer des montagnes. Découvrez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1