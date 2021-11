DALS 2021 - Michou et Elsa Bois – Mentissa et Vianney (Parce que c'est toi)

Place à la demi-finale de Danse avec les stars. Après plusieurs semaines de compétition, quatre couples sont toujours en lice ! Michou n'avait jamais dansé auparavant mais grâce à sa rigueur et son sérieux, il nous offre de belles performances chaque vendredi. Pour tenter de décrocher sa place pour la grande finale, Michou et sa partenaire Elsa Bois dansent un Foxtrot sur la reprise de Mentissa et Vianney "Parce que c'est toi". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 19 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !