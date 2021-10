DALS 2021 - Michou et Elsa Bois – Tom Jones (It’s not unusual)

Duel de milieu de tableau mais duel dangereux pour Michou et Elsa Bois. Cette semaine, ils seront opposés à Aurélie Pons et Adrien Caby. Le vainqueur du duel sera directement qualifié pour le prime suivant. Le perdant jouera sa place au face à face. Autant dire que la pression est immense pour nos benjamins de la compétition. Ce soir, ils présentent un Quickstep sur un titre de Tom Jones « It’s not unusual ». Michou et Elsa Bois réussiront-il à séduire les juges ? Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.