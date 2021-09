DALS 2021 - Michou et Elsa Bois – Vianney (les filles d’aujourd’hui)

Michou et Elsa Bois, foulent, à leur tour, le parquet de « Danse avec les Stars ». Ensemble ils se sont préparés toute la semaine pour présenter leur première danse, un Foxtrot, sur un très joli titre de Vianney, en duo avec Joyce Jonathan : « les filles d’aujourd’hui ». Michou est formel. Il veut gagner Danse avec les Stars et ramener le trophée à la maison. Michou et Elsa Bois réussiront-ils l’exploit de se qualifier d’office pourla phase suivante grâce à buzzeur ou passeront-ils par la terrible épreuve du face à face ? Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 202. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.