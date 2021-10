DALS 2021 – Moussa Niang et Coralie Licata – Bruno Mars (Skate)

Moussa Niang est un compétiteur. Se retrouver en Face à Face à Face, dès la première soirée lui a laissé un goût amer. Pour cette nouvelle danse. Moussa Niang et Coralie Licata ont redoublé d’efforts et de travail pour vous présenter un Chacha sur une titre de Bruno mars : « Skate ». Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1