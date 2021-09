DALS 2021 - Moussa Niang et Coralie Licata - Moussa (L’aventurier)

Dernier couple ce soir à se présenter devant les juges lors de la première soirée de Danse avec les Stars : Moussa Niang et Coralie Licata. Leur choré : un paso Doble sur un titre de Moussa : l’aventurier. Après Moundir et Laurent Maistret, c’est au tour de Moussa Niang autre figure emblématique Koh-Lanta de fouler le parquet de Danse avec les Stars. Pour cet homme de challenge, Danse avec les Stars est le parfait combo pour l’aventurier qu’il est…Partir de rien et espérer les étoiles. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.