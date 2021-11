DALS 2021 – Qui a été éliminé le vendredi 12 novembre dans « Danse avec les Stars » ?

Il y a plusieurs semaines, 13 stars et leurs partenaires se sont lancés l'incroyable défi de danser chaque vendredi soir. Après Lââm, Lola Dubini, Moussa Niang, Jean-Baptiste Maunier, Vaimalama Chaves, Lucie Lucas et Geremy Crédeville la semaine dernière, l’étau se resserre sur nos Stars encore en lice. Ce soir encore, l'aventure Danse avec les stars se termine pour l'une d'entre elles, aux portes de la demi-finale. Au terme de ce neuvième prime, ce sont Aurélie Pons, Michou et Dita Von Teese qui se sont retrouvés en face à face. Aurélie Pons et Michou ont été sauvés par le public. C'est donc pour Dita Von Teese que l'aventure s'arrête malheureusement ce soir. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 12 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !