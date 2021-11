DALS 2021 - Répétitions - Aurélie Pons à fond sur la connexion avec son partenaire

Aurélie Pons a fait de beaux progrès depuis le début de l'aventure Danse avec les stars. Lors du dernier prime, elle a reçu les encouragements du jury et un conseil de la part de Denitsa Ikonomova. La danseuse professionnelle lui a demandé de créer une connexion encore plus forte avec son partenaire. Il est temps de mettre son conseil en pratique... Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.