Premier jour de répétition de cette nouvelle semaine pour Aurélie Pons et son partenaire Adrien Caby. La comédienne apprend aujourd'hui qu'elle dansera un Quickstep sur "La Seine" de M et Vanessa Paradis. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.