DALS 2021 – Répétitions – Aurélie Pons et Adrien Caby : Cap sur la danse de l’amour

Cette semaine Aurélie Pons et Adrien Caby vont danser une Rumba, la danse de l’amour. Après leur prestation de la semaine dernière, ils ont été sauvés par le jury. Leur objectif cette semaine : transporter le public et les juges dans une autre dimension en leur transmettant des émotions. Découvrez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1