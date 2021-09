DALS 2021 – Répétitions – Aurélie Pons et Adrien Caby : leur première rencontre

Aurelie Pons est l’une des comédiennes de la série phénomène Ici tout Commence. Elle se lance dans l’aventure Danse avec les Stars. Elle pourra compter sur le soutien et les conseils de quatre autres comédiens de la série, qui ont déjà foulé le parquet de DALS : Clément Rémiens, Agustin Galliana, Azize Diabaté et Terence Telle. Discrète et bosseuse, Aurélie Pons peut compter sur son danseur Adrien Coby pour présenter une chorégraphie parfaite. Leur danse : un Tango Argentin sur un titre d’Adriana Grande : « 7 rings ». Découvrez les toutes premières répétitions du couple Aurélie Pons et Adrien Caby. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 202. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.