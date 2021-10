DALS 2021 - Répétitions - Aurélie Pons fait une réclamation !

Cette semaine, Aurélie Pons découvre le Quickstep avec l'aide de son partenaire Adrien Caby. Une danse très physique ! Après seulement une heure de training, la jeune comédienne ne sent plus ses chevilles. Elle a une réclamation ! Pourquoi Adrien ne la porte pas tout le long de la danse ? Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.