DALS 2021 - Répétitions - Aurélie Pons parviendra-t-elle à surmonter sa peur ?

Il y a quelques jours, Aurélie Pons a reçu la visite surprise de sa maman et de ses deux sœurs. De quoi lui redonner des forces pour le prochain prime ! D'autant plus que cette semaine, l'enjeu est de taille puisque tous les couples seront automatiquement envoyés en Hot Seat. Pour en sortir, une seule option : atteindre 30 points au classement des juges. Alors Aurélie Pons et son danseur Adrien Caby ont décidé de ne rien lâcher pour présenter une valse aussi belle techniquement qu'artistiquement. Le challenge du jour : réussir un porté périlleux. Aurélie parviendra-t-elle à surmonter ses angoisses ?