Derniers entraitements d'Aurélie Pons et Adrien Caby pour leur Samba. Il faut encore travailler le porté mais bonne nouvelle Aurélie pourra crier, on ne l'entendra pas ! Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.