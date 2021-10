DALS 2021 - Répétitions - Bilal Hassani : ces fêlures qui lui collent encore à la peau

Cette semaine, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac vont danser un american smooth sur un titre de Maëlle qui parle énormément à Bilal Hassani : "l'effet de masse". En effet, adolescent, Bilal a connu cette sensation d'isolement, de solitude et de moqueries. Il en parle aujourd'hui avec beaucoup de pudeur. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.