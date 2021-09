DALS 2021 - Répétitions - L'autoroute du Kiff ! Bilal Hassani et Jordan à l'annonce de leur danse

Bilal Hassani a été stressé lors de son premier prime. Mais l'annonce de la danse et du titre du prochain prime le rendent euphorique. En effet, vendredi prochain, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac vont danser un Jive sur un titre de Stevie Wonder et Ariana Grande : "Faith"... Découvrez leurs premières répétitions. DALS, tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.