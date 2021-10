DALS 2021 – Bilal Hassani VS Dita Von Teese : leurs répétitions

Le couple formé par Bilal Hassani et Jordan Mouillerac attire toutes les lumières. Arrivés en tête la semaine dernière, ils ont directement été qualifiés pour le quatrième prime. Cette semaine, en duel face à Dita Von Teese et Christophe Licata, ils travaillent un Tango, une PREMIERE pour notre couple vedette,.Quant à Dita von Teese et Christophe Licata, ils ont préparé une rumba. Découvrez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1.