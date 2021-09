DALS 2021 – Répétitions - Bilal Hassani et Jordan Mouillerac : « On prend nos marques »

En savoir plus sur Jordan Mouillerac

Ce soir, Bilal Hassani et son danseur Jordan Mouillerac, premier couple du même sexe à fouler le parquet de DALS en France, vont danser sur un titre de SIA « Courage to change ». Un titre, comme un cri du cœur qui colle parfaitement à Bilal Hassani : « Ai-je le courage de changer ? ». La réponse est oui. Découvrez les toutes premières répétitions du couple Bilal hassani / Jordan Mouillerac. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.