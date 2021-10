DALS 2021 - Répétitions - Bilal Hassani et le tuto Charleston

Bilal Hassani squatte la tête du classement depuis le début de l'aventure. Mais cette semaine, le Charleston semble lui poser un vrai problème. S'il a compris assez facilement la dynamique de cette danse individuelle, les pas de base sont plus difficiles à exécuter. Mais Bilal n'a pas l'intention de baisser les bras et compte bien travailler encore plus dur pour être à la hauteur ! Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.