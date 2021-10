DALS 2021 - Répétitions - Une danse de gagnant pour Bilal Hassani ?

Cette semaine, Bilal Hassani et son partenaire Jordan Mouillerac dansent un Quick Step sur la BO du film "La La Land". Une danse et une musique qui ont porté chance à deux grands participants de "Danse avec les stars" : Lenni Kim et Clément Rémiens, un finaliste et un gagnant. Une grosse pression repose donc sur les épaules de Bilal. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.