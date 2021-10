Quand on regarde leurs prestations le vendredi soir lors des primes, on se dit que tout est facile pour notre couple formé par Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Et bien détrompez-vous ! Ce sont des heures et des heures de travail acharné. La preuve en images. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.