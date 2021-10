DALS 2021 - Répétitions - Bilal Hassani, une rumba pour sa maman

Pour le prochain prime, Bilal Hassani va danser pour sa maman sur le titre "No me dejes," la version espagnole de "Ne me quitte pas". Sa maman étant une grande fan de Jacques Brel. Pour cette belle déclaration à sa maman, rien de mieux qu'une rumba. La danse de l'amour par excellence qui promet un beau moment d'émotion. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.