DALS 2021 - Répétitions - "Ca met une pression de fou", Michou craint le duel face à Aurélie Pons

Vous l'avez vu dans l'After de Danse avec les Stars, samedi prochain pour le prochain prime, les Stars vont s'affronter en duel. La mécanique est simple. Le premier affronte le deuxième, le troisième affronte quatrième etc. Le perdant du duel ira directement en face à face à face à face à face...Autant dire que la pression est forte pour Michou et Elsa Bois. Leur danse : un Quickstep sur un titre de Tom John : « It’s not unusual ». Le retour du Quickstep, une danse qui avait littéralement épuisé notre youtubeur la semaine dernière. Découvrez les toutes premières répétitions de la semaine. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.