Cette semaine, Lucie Lucas et Anthony Colette vont danser une Rumba sur un titre de Hatik "La meilleure". Et le moins que l'on puisse dire est que cette annonce les met en joie Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.