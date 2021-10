DALS 2021 - Répétitions - Dita Von Teese à fond, la grosse angoisse de Christophe Licata

Cette semaine, Dita Von Teese s'essaye à la danse la plus rapide des danses standard : le Quickstep. Hier, la star apprenait à adopter la bonne posture. Aujourd'hui, il s'agit de savoir sauter et au bon moment pour éviter d'abîmer "les roubignoles" de Christophe Licata. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.