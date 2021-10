A quelques heures du prime, les esprits sont en ébullition. Dita Von Teese et en plein doute et craint que Chris Marques n'appuie sur le Buzz Rouge, synonyme de Hot Seat et donc de Face à face. Découvrez les répétitions du jour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1.