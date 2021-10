DALS 2021 - Répétitions - Dita von Teese, encore plus haut pour son prochain duel

Sous ses allures de femme enfant, Dita von Teese est une compétitrice. Rien ne semble lui faire peur. Celle qui annonçait, en tout début de saison, participer à Danse avec les Stars uniquement pour s'amuser, s'amuse à affoler les compteurs. Et cette semaine, son duel annoncé face à Bilal semble à peine l'inquiéter. Dita est une Warrior pour le plus grand plaisir de son danseur, Christophe Licata. Découvrez ses toutes premières répétitions de la semaine. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.