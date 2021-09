DALS 2021 - Répétitions – Dita Von Teese et Christophe Licata : « Chris is in the kitchen, repeat after me… »

Véritable icône du glamour et de la scène burlesque, Dita Von Teese est une reine du spectacle et maîtrise le Show comme personne. La question est de savoir si la star internationale est aussi à l’aise dans l’art de l’effeuillage que dans les danses de salon. Pour cette nouvelle saison, elle est associée à l’un des danseurs chouchou de DALS : Christophe Licata. Ensemble, et malgré un emploi du temps très chargé pour Dita Von Teese, ils se sont entraînés pour présenter une première danse parfaite : un Tango Argentin, l’une des danses les plus précises des danses de salon sur un des titres de Jessy J « I Got you ». Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.