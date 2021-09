DALS 2021 - Répétitions - Dita Von Teese et Christophe Licata : Jeu de mains, jeu de ...

Première évidence. On s'aperçoit que Christophe Licata a bossé son anglais pendant les vacances. Deuxième évidence : Dita Von Teese est une sacrée danseuse. On l'a vu samedi dernier lors du prime. On le voit aujourd'hui dans le positionnement très technique de ses bras et de ses mains. Et troisième évidence : le courant passe très bien entre eux. On en oublierait presque l'essentiel leur prochaine danse : un Chacha sur un titre d'Amy Winehouse. On valide à 100% la playlist du prochain prime. DALS, Tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.