DALS 2021 – Répétitions – Dita Von Teese et Christophe Licata : quand Dita n'aime pas, ça se voit

Cette semaine, notre couple vedette (Dita von Teese et Christophe Licata ont gagné leur duel la semaine dernière face à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac) ont travaillé une nouvelle danse. A première vue, cette danse collait parfaitement à la peau de Dita. Un Jazz Broadway. Ambiance comédie musicale garantie. Et bien, pas tout à fait. Regardez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 15 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1