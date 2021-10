DALS 2021 – Répétitions – Dita Von Teese et Christophe Licata : Tout est bon pour se comprendre

Cette semaine, Dita Von Teese et Christophe Licata ont la pression. Ils doivent faire aussi bien que la semaine dernière (Leur prestation a été plébiscitée par les 4 juges). Cette semaine, Dita Von Teese et Christophe Licata ont travaillé une nouvelle chorégraphie : Un Chacha sur un titre d’Amy Winehouse. Découvrez leurs répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1