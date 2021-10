DALS 2021 - Répétitions - Dita Von Teese se casse la colonne vertébrale

Nouvelle semaine et nouvelle chorégraphie pour nos stars. Pour Dita Von Teese et son partenaire Christophe Licata, ce sera un Quickstep. En bonne élève, Dita veut adopter la bonne posture mais va un peu trop loin. Attention à ne pas se casser la colonne vertébrale ! Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.