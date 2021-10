C'est pas son jour ! Candice Pascal est en grand forme et Gérémy Crédeville a du mal à tenir la cadence. La solution trouvée par Candice :... Les coups ! Promis, on comptera les marques à la fin de la semaine. Découvrez leurs répétitions. DALS, tous les vendredi à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions de vos Stard préférées sur MYTF1.