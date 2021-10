DALS 2021 - Répétitions - Geremy Crédeville devient Bilal Hassani !

Cette semaine, la danseuse Candice Pascal attend de son partenaire plus de légèreté et de fluidité dans les mouvements. Toujours avec l'humour qui le caractérise, Geremy Crédeville confie avoir perdu au moins 4 kilos depuis le début de l'aventure. 7 kilos à vue d'oeil selon Candice ! "Dans deux semaines, tu me mets une perruque, je suis Bilal," s'amuse Geremy. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que l'humoriste s'entraîne tous les jours, partout et dès qu'il le peut pour donner le meilleur chaque vendredi soir. En attendant, découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.